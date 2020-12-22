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22 дек 2020

SsangYong заявил о банкротстве

SsangYong заявил о банкротстве

Драконы, а название компании переводится как «два дракона», окончательно пали. SsangYong заявил о своем банкротстве

Дела у корейского производителя идут неважнецки. Продажи существенно падают – на двадцать процентов за этот месяц. Перед кредиторами огромные долги на сотни миллионов долларов, а индийский конгломерат Mahindra, который практически полностью владеет SsangYong, отказал корейцам в финансовой поддержке, предоставив лишь небольшой заём на время поиска дополнительного  финансирования.

По всей вероятности, за тростинку корейская компания решила не ухватываться и подала иск в суд о своем банкротстве, а заодно и уведомила фондовую биржу о своем будущем положении. Интересно, что, несмотря на будущие судебные разбирательства, идут переговоры по продаже компании.

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