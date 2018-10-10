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10 окт 2018

Появились цены Subaru Forester нового поколения

Появились цены Subaru Forester нового поколения
Автор фото: фирма-производитель

Российские дилеры Субару готовятся к старту продаж кроссоверов Форестер нового поколения. В СМИ появилась информация о ценах

Приверженцы Subaru Forester в РФ получат сразу шесть различных комплектаций автомобиля. Разница между крайними модификациями – больше 600 тысяч рублей. Базовый вариант начинается с цифры в 1,939 млн. рублей. Это почти на 60 тысяч дороже «базы» прошлого поколения. В первичном комплекте уже много интересного: датчик дождя, электроприводы водительского кресла, парктроники, пять подушек безопасности.

За максимальную комплектацию дилеры будут просить 2,55 млн. рублей.

Линейка двигателей предполагает только два варианта силовых агрегатов. Младший имеет объём в 2 л и мощность 150 лошадей. Старший, объёмом 2,5 л, выдаст 185 сил. Трансмиссия у всех модификаций одинаковая – и это вариатор.

Расход топлива, в зависимости от объёма двигателя обещается разработчиками в 7,2 л/100 км для двухлитрового и 7,4 л/100 км для силового агрегата объёмом 2,5 л.

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При написании новости использовалась информация:
Speedme, Автоновости дня

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