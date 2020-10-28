Subaru представила Forester с турбомотором

Остальные версии кроссовера для японского рынка стали гибридами

1,8-литровый турбомотор CB18, дебютировавший этим летом на новом Subaru Levorg, теперь доступен и для Forester. Правда, пока только в Японии, где соответствующая модификация получила в названии приставку Sport. Как и на «Леворге», двигатель развивает 177 л.с. и 300 Нм. Для японского рынка это самая мощная версия модели, хотя в ряде других стран, включая и Россию, вседорожник предлагают и с 2,5-литровым 185-сильным агрегатом.

Все прочие версии «Форестера» для домашнего рынка теперь являются гибридами: силовая установка e-Boxer состоит из двухлитрового 145-сильного атмосферника и 14-сильного электромотора. Доступны три комплектации, полный привод присутствует уже в начальной. О перспективах появления турбированного Forester Sport пока ничего не известно.