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28 окт 2020

Subaru представила Forester с турбомотором

Subaru представила Forester с турбомотором
Автор фото: фирма-производитель

Остальные версии кроссовера для японского рынка стали гибридами

1,8-литровый турбомотор CB18, дебютировавший этим летом на новом Subaru Levorg, теперь доступен и для Forester. Правда, пока только в Японии, где соответствующая модификация получила в названии приставку Sport. Как и на «Леворге», двигатель развивает 177 л.с. и 300 Нм. Для японского рынка это самая мощная версия модели, хотя в ряде других стран, включая и Россию, вседорожник предлагают и с 2,5-литровым 185-сильным агрегатом.

Все прочие версии «Форестера» для домашнего рынка теперь являются гибридами: силовая установка e-Boxer состоит из двухлитрового 145-сильного атмосферника и 14-сильного электромотора. Доступны три комплектации, полный привод присутствует уже в начальной. О перспективах появления турбированного Forester Sport пока ничего не известно.

При написании новости использовалась информация:
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