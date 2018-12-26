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26 дек 2018

Subaru готовит Forester STI

Subaru готовит Forester STI
Автор фото: фирма-производитель

Предупреждаем сразу - это не то, что вы думаете. Концерн не покажет никакого заряженного кроссовера. Просто обычному «Форестеру» приладят спортивный обвес и отправят на токийский автосалон, который откроется в начале января

Ладно, мы признаемся, что немного слукавили. Разумеется, Forester STI получит некоторые технические доработки, например, перенастроенную подвеску и передние тормоза Brembo с шестипоршневыми суппортами.  Как-то маловато изменений для версии с клеймом «Subaru Tecnica International», особенно учитывая тот факт, что под капотом будет гибридная силовая установка, состоящая из двухлитрового атмосферника (145 л.с.) и 14-сильного электромотора. Может быть двигатель получит доработку, но информации об этих планах нет.

Кстати, помимо «Форестера» Subaru покажут и заряженную «Импрезу». Правда, там от «заряженной» осталось лишь одно название. В списке доработок заявлены накладки на бамперах и порогах, новые колеса, перешитый интерьер (фотографий которого пока нет) и доработанная выпускная система с двустволкой выхлопных труб по центру бампера. Как уже стало ясно, двигатель остается нетронутым. Этому есть лишь одно объяснение - полностью новые модели WRX и WRX STI ожидаются не раньше 2021 года, причем уже на базе следующей Impreza.

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При написании новости использовалась информация:
Авторевю, motor

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