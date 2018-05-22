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22 май 2018

Subaru Forester получил гибридную версию

Subaru Forester получил гибридную версию
Автор фото: фирма-производитель

Компания Subaru представила на домашнем рынке новое поколение Forester, которое дебютировало в конце марта на мотор-шоу в Нью-Йорке.

Но если для американцев была представлена версия с обычным бензиновым двигателем, но на внутреннем рынке Японии Forester обзавелся гибридной силовой установкой. Впрочем, ничего особо нового в ней нет: электрическая часть позаимствована у гибридного XV, дебютировавшего пять лет назад.

Под капотом у гибридного Subaru Forester находится модернизированный 2-литровый двигатель с непосредственным впрыском. Также была увеличена степень сжатия, мотор получил систему старт-стоп и примерно 60% новых двигателей. При этом его мощность снизилась со 150 до 145 л.с. Между ДВС и вариатором разместился небольшой электромотор мощностью всего 14 л.с., который питается от батареи емкостью 4,8 киловатт-часов.

Из других отличий от американской версии: наличие подушки безопасности для пешеходов, которая прикрывает нижнюю часть лобового стекла и передних стоек.

Продажи гибридного Subaru Forester на внутреннем рынке начнутся летом. У нас такой вариант вряд ли появится, но модернизированный 2-литровый бензиновый мотор наверняка будет устанавливаться на большинство моделей и для российского рынка.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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