Компания Subaru представила на домашнем рынке новое поколение Forester, которое дебютировало в конце марта на мотор-шоу в Нью-Йорке.

Но если для американцев была представлена версия с обычным бензиновым двигателем, но на внутреннем рынке Японии Forester обзавелся гибридной силовой установкой. Впрочем, ничего особо нового в ней нет: электрическая часть позаимствована у гибридного XV, дебютировавшего пять лет назад.

Под капотом у гибридного Subaru Forester находится модернизированный 2-литровый двигатель с непосредственным впрыском. Также была увеличена степень сжатия, мотор получил систему старт-стоп и примерно 60% новых двигателей. При этом его мощность снизилась со 150 до 145 л.с. Между ДВС и вариатором разместился небольшой электромотор мощностью всего 14 л.с., который питается от батареи емкостью 4,8 киловатт-часов.

Из других отличий от американской версии: наличие подушки безопасности для пешеходов, которая прикрывает нижнюю часть лобового стекла и передних стоек.

Продажи гибридного Subaru Forester на внутреннем рынке начнутся летом. У нас такой вариант вряд ли появится, но модернизированный 2-литровый бензиновый мотор наверняка будет устанавливаться на большинство моделей и для российского рынка.

