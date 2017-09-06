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6 сен 2017

Subaru Forester получил новое оснащение в России

Subaru Forester получил новое оснащение в России
Автор фото: фирма-производитель

Компания Subaru обновила кроссовер Forester для российского рынка. Машина получила новую комплектацию и улучшенное техническое оснащение.

Так, теперь комплектацию Comfort можно заказать с механической коробкой передач, она обойдется в 1 789 900 рублей. Недорогие комплектации Base и Standard теперь оснащаются зеркалами в цвет кузова и электропривод складывания.

Комплектации Elegance, Elegance+ и Premium получили новые опции, которые ранее были недоступны для Forester. Теперь они оснащаются камерой переднего/бокового обзора, а также комплексом систем обнаружения автомобиля, движущегося сзади (SRVD). В его составе система обнаружения объектов в «слепых» зонах (BSD), система помощи при смене полосы движения (LCA) и система помощи при движении задним ходом (RCTA).

В базовую комплектацию Subaru Forester входят входят полный привод, круиз-контроль, 7 подушек безопасности, информационно-развлекательная система с цветным сенсорным дисплеем, рейлинги, зеркала с электроприводом складывания и подогревом, климат-контроль, система помощи при экстренном торможении (BA), система динамической стабилизации (VDC).

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При написании новости использовалась информация:
Subaru

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