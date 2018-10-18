Автомобильный портал Motorpage
18 окт 2018

В Россию пришел новый «Лесник»

В Россию пришел новый «Лесник»
Автор фото: фирма-производитель

Стали известны цены на новый кроссовер Subaru Forester

Автомобиль подорожал на 50-100 тысяч рублей. Теперь его стоимость стартует от 1 млн 959 тыс. рублей. Максимальная комплектация обойдётся в 2 млн 569 тыс. 900 рублей

Всего комплектаций будет шесть. Каждая из них уже предлагает полный привод и вариатор Lineartronic . На выбор предлагается два двигателя на 2 и 2.5 литра. Причем последний можно получить только в старших комплектациях, которых всего две.

По оснащению все стандартно.  Базовая комплектация порадует любителей принципа «много за мало». Автомобиль получил приличное оснащение. Помимо стандартной «музыки» и климат- контроля  будет доступен  ассистент X-MODE, который призван помогать на спусках и подъемах при штурме бездорожья.

Разумеется, старшие версии щеголяют опциями. Здесь и полный электропакет, и премиальный «звук» от Harman Kardon. Стоит отметить, что теперь покупатель получит и систему помощи EyeSight, которой Forester был обделен ранее.  В нее входит полный набор ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль и систему кругового обзора с мониторингом слепых зон.

Старт продаж нового Subaru Forester запланирован на 15 ноября. Сама модель построена на новой модульной платформе SGP, которая уже используется на других моделях концерна (например , XV).  Напомним, что на российском рынке «Лесник» является самой популярной моделью бренда Subaru. За  восемь месяцев его продажи выросли на 4 процента. 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Автоновости дня, Движок, Автостат

Комментарии к новости

Последние новости

...
Subaru Forester 2019

Появились цены Subaru Forester нового поколения

10 октября 2018
Subaru Forester

Subaru Forester получил гибридную версию

22 мая 2018
Subaru Forester

Subaru представила новое поколение Forester

30 марта 2018
Subaru Forester

Subaru продолжает дразнить новым Forester

28 марта 2018
Subaru Forester

В сети рассекретили облик нового Subaru Forester

21 марта 2018
Subaru Forester

Subaru Forester получил новое оснащение в России

06 сентября 2017

 Новости Subaru Forester

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Land Rover Discovery - land rover discovery опаленные солнцем Автопутешествия
17 октября 2018

Land Rover Discovery
"Опаленные солнцем"
Ford Kuga - ford kuga 2017 дарит драйв и думает о пассажирах
Тест драйв
15 октября 2018

Ford Kuga
"Ford Kuga дарит драйв и думает о пассажирах"
Geely Atlas - geely atlas 2018 вопросы философии
Тест драйв
12 октября 2018

Geely Atlas
"Вопросы философии"
Rolls-Royce Phantom - rolls-royce phantom 2018 вид спереди
Тест драйв
08 октября 2018

Rolls-Royce Phantom
"Ну как спорить с тем, что Rolls-Royce Phantom – лучший автомобиль в мире?"

Написано новостей:

2 2 0 6 3