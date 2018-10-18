В Россию пришел новый «Лесник»

Стали известны цены на новый кроссовер Subaru Forester

Автомобиль подорожал на 50-100 тысяч рублей. Теперь его стоимость стартует от 1 млн 959 тыс. рублей. Максимальная комплектация обойдётся в 2 млн 569 тыс. 900 рублей

Всего комплектаций будет шесть. Каждая из них уже предлагает полный привод и вариатор Lineartronic . На выбор предлагается два двигателя на 2 и 2.5 литра. Причем последний можно получить только в старших комплектациях, которых всего две.

По оснащению все стандартно. Базовая комплектация порадует любителей принципа «много за мало». Автомобиль получил приличное оснащение. Помимо стандартной «музыки» и климат- контроля будет доступен ассистент X-MODE, который призван помогать на спусках и подъемах при штурме бездорожья.

Разумеется, старшие версии щеголяют опциями. Здесь и полный электропакет, и премиальный «звук» от Harman Kardon. Стоит отметить, что теперь покупатель получит и систему помощи EyeSight, которой Forester был обделен ранее. В нее входит полный набор ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль и систему кругового обзора с мониторингом слепых зон.

Старт продаж нового Subaru Forester запланирован на 15 ноября. Сама модель построена на новой модульной платформе SGP, которая уже используется на других моделях концерна (например , XV). Напомним, что на российском рынке «Лесник» является самой популярной моделью бренда Subaru. За восемь месяцев его продажи выросли на 4 процента.