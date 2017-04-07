Автомобильный портал Motorpage
7 апр 2017

Subaru Outback стал тише

Subaru Outback стал тише
Автор фото: фирма-производитель

На мотор-шоу в Нью-Йорке, которое открывается на следующей неделе, компания Subaru представит обновленный универсал Outback

Он претерпел минимальные изменения. У него иная радиаторная решетка, новый передний бампер, иные зеркала заднего вида и более толстые передние стекла. Последние два изменения должны снизить аэродинамические шумы.

Кроме того, у Subaru Outback была модернизирована подвеска, перенастроены рулевое управление и тормозная система, что повысило отзывчивость и улучшило управляемость. У радиатора появились аэродинамические шторки, которые улучшают аэродинамику и, как следствие, повышают топливную экономичность. Также у вариатора была заменена цепь, что сделало его гораздо тише.

В салоне также есть изменения. Было улучшено качество материалов отделки, изменилась форма центральной консоли из-за появления новой информационно-развлекательной системы с 6,5-дюймовым экраном.

На американском рынке Subaru Outback предлагается с 2,5-литровым оппозитным двигателем мощностью 175 л.с. и 3,6-литровой «шестеркой» мощностью 265 л.с. Оба двигателя агрегатируются вариатором Lineatronic.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Subaru

Комментарии к новости

Последние новости

...

В России начались продажи обновленного Subaru Outback

15 апреля 2016

Subaru назвала стоимость рестайлингового Outback в России

07 апреля 2016

На российский рынок выходит Subaru Outback 2016 модельного года

23 марта 2016
Subaru Outback 2015

Новый Subaru Outback продемонстрировал хорошие показатели спроса на российском рынке

31 июля 2015
Subaru Outback 2015

Обновленный универсал Subaru Outback доступен в дилерских центрах марки

02 июля 2015
Subaru Outback 2015

Универсал повышенной проходимости Subaru Outback уже доступен для заказа

07 мая 2015

 Новости Subaru Outback

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Soul - kia soul 2017 канонам вопреки Тест драйв
07 апреля 2017

KIA Soul
"Канонам вопреки"
Nissan Murano - nissan murano 2015 островитянин
Автопутешествия
06 апреля 2017

Nissan Murano
"Островитянин"
Audi Q5 - audi q5 2017 задать жару
Тест драйв
05 апреля 2017

Audi Q5
"Задать жару"
- polaris ranger xp 900 eps high lifter edition и делу время, и потехе час
Мотоциклы
04 апреля 2017


"И делу время, и потехе час"

Написано новостей:

1 8 5 9 3