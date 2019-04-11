Анонсирован новый Subaru Outback

Компания Subaru показала первое изображение вседорожного универсала Outback следующего поколения. Публичный дебют модели состоится 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке

По всей вероятности, новый Outback внешне изменится не сильно. Из каких-либо заметных деталей можно отметить лишь новые фары и блоки противотуманок, которые изменили форму и стали прямоугольными вместо круглых. Что касается оснащения, то в салоне появится интересная «фишка», а именно мультимедийная система с вертикальным сенсорным экраном, как у моделей Volvo и Tesla. Хотя такой планшет, вероятно, будет доступен только для топовых версий.

Технические характеристики держатся в секрете, но «начинка» у Outback наверняка такая же, как у представленного в начале этого года седана Legacy. Главной особенностью является новая модульная платформа SGP (Subaru Global Platform) – она также лежит в основе трехрядного кроссовера Ascent, последних XV, Impreza и Forester. Что касается моторной линейки, то из нее скорее всего исчезнет шестицилиндровый агрегат объемом 3,6 литра, который заменят 2,4-литровым турбооппозитником (264 силы и 376 Нм) от кроссовера Ascent. Кроме того, в линейке ожидается появление версии с гибридной силовой установкой.