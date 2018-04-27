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27 апр 2018

Начались российские продажи обновленного Subaru Outback

Начались российские продажи обновленного Subaru Outback
Автор фото: фирма-производитель

Subaru Outback — уникальная модель на рынке. Ее условными конкурентами могут быть лишь модели производителей премиум-сегмента, но и они не могут похвастать симметричным полным приводом.

Машина 2018 модельного года была показана в апреле прошлого года на мотор-шоу в Нью-Йорке. Из всех изменений внешности только «косметика»: фары получили насечки, изменилась форма радиаторной решетки и бамперов. В салоне – новый руль и мультимедийная система Starlink последнего поколения.

Однако за практически прежней внешностью скрываются серьезные технические изменения: были улучшены плавность хода и шумоизоляция, 2,5-литровый двигатель (175 л.с.) стал легче, а значит экономичнее, увеличен передаточный диапазон у вариатора Lineartronic (с 6,28 до 7,03).

Базовая версия включает в себя семь подушек безопасности система помощи при движении по уклону, друхзонный климат-контроль, круиз-контроль, кожаная обивка сидений, электропривод регулировок водительского кресла, светодиодные фары с системой подсветки в поворотах, противотуманки, электромеханический ручник, система бесключевого доступа в автомобиль и запуска двигателя без ключа, ветровое стекло с обогревом зоны стеклоочистителей, рейлинги на крыше, камера заднего вида. Она доступна с 2,5-литровым двигателем и стоит 2 399 000 рублей.

Топовая комплектация с этим силовым агрегатом называется теперь Premium ES (2 739 900 рублей) и может похвастать комплексом систем активной безопасности EyeSight.

Наконец, на вершине гаммы находится версия с 3,6-литровым V6 мощностью 260 л.с. и всеми опциями от более доступных вариантов. Она обойдется в 3 299 900 рублей.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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