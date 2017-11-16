Компания Subaru привезет на мотор-шоу в Лос-Анджелес серийный вариант большого семиместного кроссовера Ascent, который станет идеологическим преемником снятой несколько лет назад с производства Suabaru Tribeca.

Впервые концепт был показан на мотор-шоу в Лос-Андежелесе в ноябре прошлого года. Тогда он носил имя Subaru Viziv 7 SUV. Машина выполнена в фирменной стилистике Dynamic X Solid. Длина Suabru Ascent составит 5029 мм, то есть кроссовер будет заметно крупнее Tribeca.

Подробностей о машине пока мало, но, вероятнее всего, она сохранит большинство стилистических решений концепта, получит цифровую приборную панель, сенсорные клавиши вместо обычных.

Серийная версия кроссовера будет оснащаться новым «оппозитником» с турбонаддувом и непосредственным впрыском. Вероятнее всего, двигатель будет агрегатироваться с автоматической коробкой передач. Производство кроссовера будет организовано на североамериканском заводе компании в Индиане.