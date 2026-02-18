Автомобильный портал Motorpage
18 фев 2026

Subaru задумалась о возвращении компактного пикапа

Subaru задумалась о возвращении компактного пикапа
Автор фото: фирма-производитель

Руководство бренда подтвердило, что подобные идеи обсуждаются на уровне стратегии, однако окончательного решения о разработке модели пока нет

Исторически у марки уже был опыт создания небольших грузовых автомобилей. В прошлом Subaru выпускала модели BRAT и Baja, но последняя продержалась на конвейере всего несколько лет из-за низкого спроса. Сейчас интерес к сегменту подогревает успех компактных утилитарных пикапов на североамериканском рынке, прежде всего модели Ford Maverick.

Предполагается, что Subaru в разработке проекта будущего пикапа воспользуется помощью своего самого крупного акционера в лице Toyota. Среди возможных сценариев называют разработку электрического пикапа на совместной платформе или создание модели на базе существующих легковых автомобилей.

Главным рынком для потенциальной новинки, если она получит зеленый свет, станет США. Этот регион остается ключевым для Subaru по объему продаж. В то же время компания учитывает риски, связанные с волатильностью рынка и высокими затратами на разработку новой модели.
 

При написании новости использовалась информация:
carbuzz

