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20 апр 2020

Электрический кроссовер Subaru

Электрический кроссовер Subaru

Японский портал Response узнал название первого серийного электромобиля Subaru. Кроссовер «на батарейках», разработанный совместно с Toyota, назовут Evoltis

Два месяца назад Subaru показала полноразмерный макет электрического кроссовера, но воздержалась от подробностей о технической начинке. Известно, что в основу модели ляжет платформа e-TNGA — модульная архитектура, над которой совместно трудятся инженеры Toyota и Subaru.

Теперь же открылись некоторые подробности. Так сообщается, что что новинка сохранит полный привод для базовых версий, будет оснащаться силовой установкой мощностью как минимум 290 лошадиных сил, а запас хода на одной зарядке достигнет 500 километров. Также Subaru Evoltis «унаследует» у бензиновых и гибридных моделей системы безопасности EyeSight. В стандартное оборудование войдут камеры кругового обзора, системы контроля полосы, функция автоматического торможения.

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