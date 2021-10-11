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11 окт 2021

Названа дата дебюта новой Subaru Impreza

Названа дата дебюта новой Subaru Impreza
Автор фото: фирма-производитель

У марки Subaru существует солидное фанатское сообщество, а в нем есть еще одно – клуб фанатов модели, которая принесла японской марке всемирную славу. Речь идет о модели Impreza – звезде гонок, ралли и уличных заездов.

Конечно же, все вышеперечисленное  - дела давно минувших дней. Первые Impreza увидели свет в 1992 году.  Что касается гоночных побед, то на автомобилях Subaru Impreza было выиграно три личных титула чемпиона мира по ралли: Колин Макрей победил в 1995, Ричард Бёрнс в 2001 и Петтер Сольберг в 2003 годах. Также компания Subaru с моделью Impreza трижды первенствовала в зачете производителей чемпионата мира по ралли, с 1995 по 1997 год.

Сейчас же Impreza превратилась в обычный городской автомобиль, а за драйв в Subaru отвечает теперь модель WRX. Впрочем, это не отменяет того факта, что новую Impreza очень ждут. Кстати, а когда состоится дебют нового поколения?

Японское издание Best Car сообщает, что ждать осталось недолго – до ноября следующего года. На глобальный рынок автомобиль выйдет в 2023 году.  Что на данный момент известно о машине? К сожалению, очень немного. Есть неподтвержденная информация о модельной гамме, согласно которой, машина будет оснащаться оппозитными бензиновыми моторами объемом 1,6 и 2,0 л.

При написании новости использовалась информация:
drom

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