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29 июл 2021

Subaru назвала дату дебюта нового WRX

Subaru назвала дату дебюта нового WRX
Автор фото: фирма-производитель

Спортивный седан Subaru WRX следующего поколения будет представлен в рамках мотор-шоу в Нью-Йорке

Презентация модели должна была быть проведена еще в прошлом году, но коронавирус нарушил все планы. После корректировки новой датой было выбрано 19 августа.  Собственно, внешность модели изменится не сильно - фирменные черты вроде воздухозаборника на капоте останутся на месте, а новшествами окажутся черты концепта Subaru Viziv Performace, представленного на Детройтском автосалоне в начале 2017 года.

Самое интересное будет скрываться под капотом, ведь там должен появиться новый мотор. Речь идет о двигателе 2.4 с турбонаддувом, который буде развивать более трехсот лошадиных сил в стандартном исполнении седана, и около 450 – в заряженной модификации с индексом STI. Набор трансмиссий будет таким же, как и в текущем поколении WRX – вариатор и 6-ступенчатая механика.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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