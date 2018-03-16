Как известно, компании Toyota принадлежит довольно крупный пакет акций Subaru. Но до сих пор, сотрудничество ограничивалось купе Toyota GT86/Subaru BRZ и совместной сборкой автомобилей на заводе Subaru в США.

Subaru, из-за растущих экологических требований, остро нуждается в подзаряжаемом гибриде. Но собственных компетенций у компании нет, и вот тут как раз на выручка пришла Toyota. Первый полноценный гибрид Subaru сделает на базе Toyota Prius Prime.

Правда, всю техническую начинку серьезно модернизировали адаптировав под работу с оппозитным двигателем. Напомним, что Prius Prime оснащается обычным 1,8-литровым бензиновым двигателем и электромотором.

Ориентирован первый подзаряжаемый гибрид Subaru будет на Североамериканский рынок, вернее, на те штаты, где принимаются такие же жесткие требования к автомобилям, как в Калифорнии, которая к 2040 году вообще планирует запретить использование транспортных средств, не имеющих электромотора в составе силовой установки.