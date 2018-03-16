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16 мар 2018

Subaru сделает гибрид на базе Toyota Prius Prime

Subaru сделает гибрид на базе Toyota Prius Prime

Как известно, компании Toyota принадлежит довольно крупный пакет акций Subaru. Но до сих пор, сотрудничество ограничивалось купе Toyota GT86/Subaru BRZ и совместной сборкой автомобилей на заводе Subaru в США.

Subaru, из-за растущих экологических требований, остро нуждается в подзаряжаемом гибриде. Но собственных компетенций у компании нет, и вот тут как раз на выручка пришла Toyota. Первый полноценный гибрид Subaru сделает на базе Toyota Prius Prime.

Правда, всю техническую начинку серьезно модернизировали адаптировав под работу с оппозитным двигателем. Напомним, что Prius Prime оснащается обычным 1,8-литровым бензиновым двигателем и электромотором.

Ориентирован первый подзаряжаемый гибрид Subaru будет на Североамериканский рынок, вернее, на те штаты, где принимаются такие же жесткие требования к автомобилям, как в Калифорнии, которая к 2040 году вообще планирует запретить использование транспортных средств, не имеющих электромотора в составе силовой установки.

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При написании новости использовалась информация:
Automotive News

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