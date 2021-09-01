Subaru Wilderness случайно рассекретили

Полноценная премьера автомобиля должна состояться завтра, но канадский сайт Subaru раскрыл все карты несколько раньше

Занятно, но производитель поспешил все данные быстро удалить, но здесь, пожалуй, стоит поблагодарить издание Carcoops, которое успело сохранить информацию. Собственно, те, кто ожидал, что новинка от Subaru окажется действительно таковой, наверняка разочаруются, так как Wilderness является лишь особой версией известного всем кроссовера Forester.

Собственно, от обычного «форика», продающегося на многих рынках, новинка отличается внедорожным обвесом из тёмного пластика, 17-дюймовыми дисками с «зубастой» резиной типа All-Terrain. Также автомобиль получил увеличенный дорожный просвет. Правда, агрегаты здесь изменениям не подверглись – под капотом располагается 184-сильный оппозитный мотор 2.5