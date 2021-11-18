В 2022 году Subaru привезет в Россию три новинки

Российский офис Subaru раскрыл график выхода новинок на рынок в 2022 году. Нас ждут три модели – Forester, XV и WRX.

Начнем с модели Forester. Кроссовер, собственно, приедет к нам уже в начале следующего года. Новинку предложат с прежними оппозитными двигателями объемом 2,0 и 2,5 литра, которые работают в связке с вариатором Lineartronic и постоянным полным приводом. В числе изменений — слегка обновленная передняя часть и модернизированный комплекс систем активной безопасности EyeSight.

Что касается WRX, то его черед появиться придет летом. Здесь изменений куда больше. Во-первых, автомобиль переехал на новую платформу – Subaru Global Platform. Также машина получила новый двигатель 2.4 с турбонаддувом (275 лошадиных сил). Теперь поговорим про XV – здесь все проще, к нам просто привезут спецверсию.