В сети рассекретили модельный ряд Subaru до 2023 года

Компания Subaru подготовила ряд важных премьер в ближайшие годы. Среди них: новые BRZ и WRX, а также совместный с Toyota электрокар

Издание Autoguide в своем Instagram опубликовала снимок с графиком запуска в производство новинок Subaru. Скорее всего, фотография была сделана во время внутренней конференции компании. Официального подтверждения этой информации пока нет. Согласно инсайду, весной 2021 года начнется производство спортивного купе BRZ нового поколения. Ранее сообщалось, что разработка автомобиля ведется совместно с Toyota. Точная дата появления модели на рынке пока неизвестна. Не исключается, что новое поколение Subaru BRZ получит гибридную силовую установку.

Осенью же следующего кода на конвейер встанет cедан WRX следующего поколения. В 2022 году Subaru начнет собирать заряженную версию модели STI. В 2022 году в производство отправится электрокар Subaru.Также в этом проекте примет участия Toyota. По неофициальным данным, запас хода у машины составит около 500 километров. Также в этом году в серию пойдут обновленные версии Legacy, Outback и Ascent.