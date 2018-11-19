Subaru выпустила самый мощный WRX STI

Cразу оговоримся, речь идет об автомобиле для Южной Африки - команда филиала подготовила специальную версию в честь 30-летия Subaru Tecnica International

Да, у инжинирингового центра Subaru будет день рождения. В честь этого события на японском рынке будет выпущена самая мощная версия суперседана Subaru WRX STI с приставкой TC380, которая намекает на отдачу мотора. Однако, филиалы компании не сидят на месте и выпускают свои собственные версии. Во всяком случае, африканские коллеги сделали именно так - презентовав Subaru WRX STI Diamond Edition.

Стоит отметить, что пакет изменений для стандартного седана WRX STI полностью разработан техническим центром Subaru Southern Africa. Проект стартовал в конце 2016 года и предусматривал не только форсировку мотора и улучшение динамики, но еще и сохранение комфорта и надежности на уровне стандартной машины.

В конечном итоге, мы получаем отдачу двигателя в 354 л.с. и 464 Н•м. Разгон до сотни, в данных условиях, 5,03 с. Упражнение 0–160 км/ч выполняется на секунду быстрее — за 13,7. Максимальная скорость осталась на прежней отметке в 255 км/ч. Прибавка мощности была достигнута за счёт перепрошивки блока управления двигателем и замены системы выпуска. Также были изменены настройки шасси и руля. Стоит отметить, что автомобиль не переплюнет по мощности своего японского собрата WRX STI TC380. Отдельным особняком стоит британская версия модели - Impreza STI CS400, с отдачей двигателя в 400 лошадиных сил.