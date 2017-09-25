Компания Subaru анонсировала премьеры, которые представит на автосалоне в Токио в конце октября этого года. Центральным, конечно же, станет новый концепт, который получил имя Viziv Performance.

Пока компания ограничилась публикацией лишь пары тизеров. Судя по ним, у концепта будет внешность в фирменной стилистике Dynamic Shield. У машины серьезно расширены крылья, довольно короткая задняя часть, в крышку багажника интегрирован спойлер.

О том, что скрывается под капотом пока нет никакой информации. Но радиаторная решетка концепта подсвечена светодиодами, а значит, вероятнее всего, речь идет о экологически чистой силовой установке.

Кроме того Subaru Viziv Performance получит систему автономного вождения на базе комплекса EyeSight следующего поколения. Сегодняшний EyeSight объединяет в себе активный круиз-контроль, камеры, радары и ряд систем безопасности, таких как система удержания в полосе, экстренного торможения перед препятствием, контроля объектов в «мертвой» зоне и другие.