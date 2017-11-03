Автомобильный портал Motorpage
3 ноя 2017

Subaru подготовила прощальную версию WRX STI

Subaru подготовила прощальную версию WRX STI
Автор фото: фирма-производитель

Subaru постепенно сворачивает продажи спортседана WRX STI по всему миру. Одним из крупнейших рынков сбыта модели в Старом Свете, традиционно является Великобритания, поэтому именно здесь и будет продана прощальная спецсерия Final Edition.

От обычных WRX STI машины из нее отличаются наличием центрального дифференциала с электронным управлением и тормозной системой Brembo. Внешне машину можно опознать по иному переднему бамперу, большому фиксированному заднему антикрылу и, естественно, шильдику с названием спецсерии у двери. В оснащение вошли передние сиденья с подогревом и мультимедийная система с 5,9-дюймовым экраном.

Других изменений нет: под капотом находится 2,5-литровый турбодвигатель мощностью 300 л.с. Силовой агрегат соединен с 6-ступенчатой механической коробкой передач.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Subaru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Subaru WRX STI

Subaru подготовила прощальную версию WRX STI

03 ноября 2017
Subaru

Subaru обвинили в неправильной проверке качества автомобилей

30 октября 2017
Subaru Viziv Perfomance

Subaru Viziv Perfmonace: таким будет новый WRX?

26 октября 2017
Subaru Viziv Performance

Subaru готовит предвестника нового WRX

25 сентября 2017
Subaru WRX STI Type RA NBR

Subaru WRX STI поставила рекорд Нюрбургринга

24 июля 2017
Subaru WRX STI концепт

Новая версия седана Subaru WRX STI получит гибридный двигатель

08 декабря 2015

 Новости Subaru WRX STI

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mazda CX-9 - mazda cx-9 2016 согласно статусу Тест драйв
01 ноября 2017

Mazda CX-9
"Согласно статусу"
BMW 2 Series - bmw 2 series active tourer 2017 сладкая горчица
Тест драйв
30 октября 2017

BMW 2 Series
"Сладкая горчица"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2016 на пыльных дорогах далеких степей…
Тест драйв
27 октября 2017

Mitsubishi Outlander
"На пыльных дорогах далеких степей…"
Volvo V90 Cross Country, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain - сравнительный тест mercedes-benz e 220d all-terrain и volvo v90 cross country t6 awd. на страже безопасности
Сравнительный тест
17 октября 2017

Volvo V90 Cross Country, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain
"На страже безопасности"

Написано новостей:

2 0 0 5 3