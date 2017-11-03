Subaru постепенно сворачивает продажи спортседана WRX STI по всему миру. Одним из крупнейших рынков сбыта модели в Старом Свете, традиционно является Великобритания, поэтому именно здесь и будет продана прощальная спецсерия Final Edition.

От обычных WRX STI машины из нее отличаются наличием центрального дифференциала с электронным управлением и тормозной системой Brembo. Внешне машину можно опознать по иному переднему бамперу, большому фиксированному заднему антикрылу и, естественно, шильдику с названием спецсерии у двери. В оснащение вошли передние сиденья с подогревом и мультимедийная система с 5,9-дюймовым экраном.

Других изменений нет: под капотом находится 2,5-литровый турбодвигатель мощностью 300 л.с. Силовой агрегат соединен с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

