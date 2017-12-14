Автомобильный портал Motorpage
14 дек 2017

Subaru WRX STI: найден неожиданный дефект

Subaru WRX STI: найден неожиданный дефект
Автор фото: фирма-производитель

Спортседан Subaru WRX STI: машина легендарная, наследница былой славы раллийных машин и настоящий драйверский автомобиль. Заводские дефекты на таких автомобилях крайне редки. А тот что выявили в российском отделении компании и вовсе выглядит как исключение.

Отзыв вызван дефектом из серии «на скорость не влияет» — на машинах, проданных у нас с 2014 по 2016 годы может возникнуть короткое замыкание в низкочастотном динамике аудиосистемы. Это может привести к его перегреву. Всего под данную сервисную кампанию подпадает 28 автомобилей.

Российские дилеры проверят все отзываемые автомобили и, при обнаружении замыкания проводки, заменят низкочастотный динамик и усилитель аудиосистемы. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

Комментарии к новости

Последние новости

...
Subaru WRX STI

Subaru прекращает продажи WRX STI в Европе

23 ноября 2017
Subaru WRX STI

У Subaru WRX STI не будет преемника

16 ноября 2017
Subaru WRX STI

Subaru подготовила прощальную версию WRX STI

03 ноября 2017
Subaru Viziv Performance

Subaru готовит предвестника нового WRX

25 сентября 2017
Subaru WRX STI Type RA NBR

Subaru WRX STI поставила рекорд Нюрбургринга

24 июля 2017
Subaru WRX STI концепт

Новая версия седана Subaru WRX STI получит гибридный двигатель

08 декабря 2015

 Новости Subaru WRX STI

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Toyota Fortuner - toyota fortuner 2016 форчунер Тест драйв
11 декабря 2017

Toyota Fortuner
"Форчунер"
Skoda Kodiaq - skoda kodiaq 2017 «как и разом со мной медведь не цепной …»
Тест драйв
07 декабря 2017

Skoda Kodiaq
"«Как и разом со мной медведь не цепной …»"
Lada Vesta - lada vesta sw cross и lada vesta sw 2017 плавник над водой
Тест драйв
05 декабря 2017

Lada Vesta
"Плавник над водой"
Nissan X-Trail - nissan qashqai и x-trail. сквозь горизонт
Автопутешествия
29 ноября 2017

Nissan X-Trail
"Сквозь горизонт"

Написано новостей:

2 0 3 3 3