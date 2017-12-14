Спортседан Subaru WRX STI: машина легендарная, наследница былой славы раллийных машин и настоящий драйверский автомобиль. Заводские дефекты на таких автомобилях крайне редки. А тот что выявили в российском отделении компании и вовсе выглядит как исключение.

Отзыв вызван дефектом из серии «на скорость не влияет» — на машинах, проданных у нас с 2014 по 2016 годы может возникнуть короткое замыкание в низкочастотном динамике аудиосистемы. Это может привести к его перегреву. Всего под данную сервисную кампанию подпадает 28 автомобилей.

Российские дилеры проверят все отзываемые автомобили и, при обнаружении замыкания проводки, заменят низкочастотный динамик и усилитель аудиосистемы. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

