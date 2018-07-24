Компания Subaru постепенно прощается со спортседаном WRX STI: из-за ужесточающихся экологических требований и введения новых сертификационных испытаний, дни этой модели сочтены. Причем, новое поколение появится лишь после 2020 года.

Но японцы решили напоследок «хлопнуть дверью» и представили машину, которая получила приставку Type RA-R в названии. На спортседане заменили 2,5-литровый оппозитный двигатель на 2-литровый турбированный мощностью 329 л.с., что сделало этот вариант самым мощным из серийных WRX STI за всю историю. Трансмиссия — 6-ступенчатая «механика», привод, естественно симметричный на все колеса.

Subaru WRX STI Type RA-R легче на 10 килограммов обычной версии (1480 кг). Машина получила новые амортизаторы, пружины и спортивную выпускную систему, которые были разработаны специально для Type RA-R. Также седан получил 6-поршневые тормоза Brembo с 457-миллиметровыми дисками.

Обычные шины были заменены на Michelin Pilot Sport 4S с разным резиновым составом на внешней и внутренней стороне протектора. В шинной компании говорят, что такое решение обеспечивает одинаково хорошее сцепление на сухом и мокром асфальте.

Всего Subaru выпустит 500 экземпляров Type RA-R, причем все они будут проданы на внутреннем рынке. Стоимость машины составляет около 48 тысяч долларов.

