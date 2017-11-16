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16 ноя 2017

У Subaru WRX STI не будет преемника

У Subaru WRX STI не будет преемника
Автор фото: фирма-производитель

У компании Subaru нет ни готового преемника, ни наработок по созданию модели, которая была бы готова оперативно сменить на рынке нынешний WRX STI. Таким образом, после прекращения производства данной модели, на рынке вообще не останется японских спортседанов.

Мы уже простились с Mitsubishi Lancer Evolution — компания прекратила его производить и менять новым спортседаном не намерена. Теперь настала пора попрощаться и с его заклятым соперником, седаном WRX STI.

По словам руководителя европейского отделения Subaru по маркетингу Давида Делло Стритто у компании нет готового решения, которое позволило бы заменить WRX STI на рынке. По его словам, нынешний 2,5-литровый турбоагрегат не вписывается во все ужесточающиеся требования по вредным выбросам. «В наши планы не входит полный отказ от WRX STI, но некоторое время мы будем жить без него», — заявил Стритто в интервью Auto RAI.

Сейчас менеджмент Subaru изучает возможные силовые установки для наследника WRX STI. Речь идет как о гибридных моторах, так и о полностью электрической установке.

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При написании новости использовалась информация:
Auto RAI

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