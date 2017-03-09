Сегодня на женевском автосалоне компания Fuji Heavy Industries Ltd. представила новое поколение компактного кроссовера Subaru XV

Автомобиль оснащен полным приводом (Symmetrical AWD System) и, по заявлению компании, является идеальным решением как для города, так и для условий бездорожья. Построенный на новой платформе (The all-new Subaru Global Platform) автомобиль обладает улучшенной активной и пассивной безопасность.

По сравнению с предыдущей моделью центр тяжести новинки опустился на 5мм, что в сочетании с более жесткой подвеской дает лучшую управляемость. Кузов стал легче благодаря горячештамповынным стальным элементам и деталям силового каркаса из кольцеобразного профиля. Продвинулась и электроника: система помощи водителю EyeSight, включает в себя активный круиз-контроль, функцию автоматического торможения при угрозе столкновения, подсистемы предупреждения о выходе из занимаемой полосы и контроля за движением в полосе.

Фары автоматически заглядывают в поворот и переключаются с дальнего на ближний свет при приближении встречного автомобиля, а зеркала автоматически затемняются, при попадании в них яркого света. Все комплектации компания Subaru обещает озвучить позже, в апреле, когда на международном автосалоне в Нью-Йорке покажут кроссовер XV адаптированный под североамериканский рынок.

Пока известно лишь о 18-дюймовых колесах, новых цветах кузова, электронном «ручнике», системе X-MODE, управляющей двигателем, трансмиссией и стабилизацией на бездорожье, системе помощи при спусках (Hill Descent Control) и новом 2-литровом бензиновом двигателе, ставшим на 12 килограмм легче предшественника. Изменилась и бесступенчатая трансмиссия, в новом Lineartronic увеличено передаточное сотношение (с 6,28 до 7,03) а сама конструкция стала легче на 7,8 килограмм. Дата появления новинки на российском рынке пока неизвестна.