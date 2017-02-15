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15 фев 2017

Subaru привезет в Россию спецверсию кроссовера XV

Subaru привезет в Россию спецверсию кроссовера XV
Автор фото: медиа.субару.ком

Пресс-служба японской компании Subaru анонсировала скорое появление на российском рынке новой спецверсии для компактного кроссовера XV.

Как указывается в официальном сообщении компании, в мае текущего года российским клиентам станет доступна новая спецверсия компактного кроссовера XV под названием Hyper Edition. Она была разработана инженерами компании на основе текущего поколения модели специально для реализации в нашей стране. В сообщении отмечается, что тираж XV Hyper Edition будет строго ограничен – на рынок выйдут только 150 таких автомобилей. Стоимость каждого из них составит 1 809 900 рублей.

За эти деньги будущий владелец получит новый японский кроссовер с системой полного привода, под капотом которого установлен двухлитровый бензиновый силовой агрегат, который работает в паре с бесступенчатой трансмиссией Lineartronic.

Кузов каждого из 150-ти кроссоверов будет выполнен в единственной доступной цветовой схеме - Hyper Blue (светло-синий). Отличить его от стандартной версии автомобиля можно будет по шильдикам с логотипом серии, при этом на тех, что установлены в салоне будет указан порядковый номер кроссовера.

В список технического оснащения Subaru XV Hyper Edition входит: легкосплавные 17-дюймовые диски, выдвижные омыватели фар, рейлинги, кожаная отделка салона, электрический привод для всех стеклоподъемников, комплект из семи подушек безопасности, оптика с ксеноновой «начинкой», электрический привод и обогрев для боковых зеркал, система 2-зонного климат-контроля, система бесключевого доступа, система Start-Stop, датчики дождя и света, камера заднего вида, крепления Isofix для детских сидений, а также «детский замок».

Как и любой современный автомобиль, японский кроссовер комплектуется целым спектром электронных систем безопасности, в числе которых: система круиз-контроля, система помощи при старте с места на уклоне, система динамической стабилизации (VDC), система помощи при экстренном торможении (Break Assist), система распределения тормозных усилий (EBD), а также обязательная с 1-ого января 2017 года отечественная система экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.

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При написании новости использовалась информация:
Top Gear Russia, Колеса.ру, Автостат

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