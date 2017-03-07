Федеральное агентство «Росстандарт» сегодня объявило о согласовании и старте добровольной отзывной кампании, затрагивающей 22 263 автомобиля, проданных на российском рынке

Причиной отзыва назвали задний вал механической коробки передач, который выходит из строя, после чего КПП перестает работать. Под отзыв попадают автомобили Suzuki Grand Vitara, проданные в период с 30 сентября 2008 года по 3 марта 2015 года.

Все уполномоченные дилеры «Сузуки Мотор РУС» сообщат владельцам «отзывных» кроссоверов о неисправности и предложат бесплатно заменить задний вал КПП. Одновременно хозяева Grand Vitara могут самостоятельно проверить, не подпадает ли их автомобиль под отзыв. Для этого достаточно сравнить VIN-код своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте «Росстандарта», и, если автомобиль числится в нем, записаться на ремонт в ближайшем дилерском центре.