Когда ждать-то тебя, малыш Сузуки?

Спешим всех обрадовать, новое поколение Suzuki Jimny обязательно доберется до России, причем уже в этом году, однако цены до сих пор не объявлены

К слову, о ценах. Именно они ставили под сомнение вывод обновленного Suzuki Jimny на российский рынок. Учитывая, что в нынешнем поколении внедорожник стоил более миллиона рублей, его обновленная версия определенно будет стоить гораздо больше. Однако глава российского отделения Suzuki Такахаси Юта заявил, что решение о выводе нового Suzuki Jimny к нам принято и оно окончательное. Машина появится у дилеров во второй половине года (вероятнее всего, ближе к его концу). Цены и комплектации будут объявлены ближе к старту продаж.

Что касается самого автомобиля, то он сохранил рамную конструкцию, неразрезные мосты и жестко подключаемый полный привод. Зато внедорожник получил новый 1,5-литровый мотор мощностью 102 л.с, а трансмиссии остались прежними. Интересно, что после смены поколений Suzuki Jimny стал немного короче, но дорожный просвет вырос со 190 до 210 мм.