Новый Suzuki Jimny приедет в Россию весной

Российское представительство марки поделилось планами относительно компактного внедорожника. В Европе Jimny начали продавать еще осенью прошлого года. Теперь ему пришла пора появиться и на российском рынке

Стоит сразу отметить, что, несмотря на свою популярность, Jimny, даже в новом поколении, остается нишевым продуктом, и планируемый месячный объем продаж будет невысоким, около 150 экземпляров. В компании объяснили, что увеличение продаж не планируется, так как российская квота на данную модель ограничена. Новый Jimny вызвал серьезный ажиотаж в мире и завод-изготовитель просто не справляется с таким спросом.

Что касается даты выхода, то представители марки предлагают ориентироваться на начало мая. Кстати, прием заказов на новинку уже начался, хотя цены на автомобиль еще не объявлены. С большой долей вероятности ценник будет выше, чем на модель прошлого поколения. К слову, сейчас дилеры распродают складские запасы. Цена на модель начинается от 1 075 000 рублей за автомобиль с 1,3-литровым мотором и «механикой» в базовой комплектации.