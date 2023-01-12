Представлен пятидверный Suzuki Jimny

Компания Suzuki впервые добавила внедорожнику Jimny пятидверную модификацию. Её представили на выставке Auto Expo в Индии

Любопытный факт – новинка будет носить глобальный статус, то есть в теории внедорожник могут привезти и в нашу страну. Что касается габаритов, то автомобиль прибавил лишь 340 миллиметров в длину – ширина и высота в сравнении со стандартным трехдверным внедорожником не изменились. При этом длина пятидверного Jimny не выходит за рамки четырех метров – в Индии на такие автомобили действуют налоговые льготы.

По техническим компонентам все стандартно – под капотом располагается полуторалитровый 105-сильный мотор. Коробка передач – 5-ступенчатая механика или 4-ступенчатый автомат на выбор. Также в арсенале внедорожника сохранились полный привод и понижающие передачи в трансмиссии.