Представлен упрощенный Suzuki Jimny

Японская марка представила для рынка Австралии особую версию внедорожника Jimny - Lite.

Что такое Jimny Lite - фактически, это голый "джип" без большинства опций и декора. Да, обычно мы при рассмотрении оснащения машин, мы говорим о том, что в них присутствует, но в случае с Jimny Lite проще перечислить то, чего нет.

А нет здесь многого. Автоматической трансмиссии нет - только механика. Литые диски - забудьте, тут только штамповка. Нет противотуманных фар , нет светодиодной оптики. Занятно, но тут есть кондиционер и музыкальный проигрыватель, пусть и самый простейший. Возникает логичный вопрос, зачем вообще предлагать такую машину? Ответ достаточно прост - подобные версии предлагаются для тех, кто активно занимается тюнингом своего железного коня и желает собрать машину максимально "под себя".