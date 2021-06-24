Автомобильный портал Motorpage
24 июн 2021

Представлен упрощенный Suzuki Jimny

Представлен упрощенный Suzuki Jimny
Автор фото: фирма-производитель

Японская марка представила для рынка Австралии особую версию внедорожника Jimny - Lite.

Что такое Jimny Lite - фактически, это голый "джип" без большинства опций и декора. Да, обычно мы при рассмотрении оснащения машин, мы  говорим о том, что в них присутствует, но в случае с Jimny Lite проще перечислить то, чего нет.

А нет здесь многого. Автоматической трансмиссии нет - только механика. Литые диски - забудьте, тут только штамповка. Нет противотуманных фар , нет светодиодной оптики. Занятно, но тут есть кондиционер и музыкальный проигрыватель, пусть и самый простейший. Возникает логичный вопрос, зачем вообще предлагать такую машину? Ответ достаточно прост - подобные версии предлагаются для тех, кто активно занимается тюнингом своего железного коня и желает собрать машину максимально "под себя".

При написании новости использовалась информация:
За рулем

Комментарии к новости

Последние новости

...
Suzuki Jimny (2019)

Suzuki отзывает более пяти тысяч Jimny в России

17 июня 2021
Suzuki Jimny (2019)

Suzuki Jimny породнится с Toyota

22 марта 2021

В Suzuki приступили к тестам длинного Jimny

18 марта 2021
Suzuki Jimny

Suzuki Jimny превратили в грузовик для возвращения в Европу

10 сентября 2020
Les83Machines Suzuki Jimny

Suzuki Jimny пал смертью тюнинга

12 августа 2020
Suzuki Jimny 2019

Suzuki Jimny покидает Европу

09 июля 2020

 Новости Suzuki Jimny

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Picanto - kia picanto (2021) физика и лирика Тест драйв
24 июня 2021

KIA Picanto
"Физика и лирика"
Land Rover Range Rover Evoque - land rover range rover evoque (2020) и переходы с аллюра на аллюр
Тест драйв
21 июня 2021

Land Rover Range Rover Evoque
"Range Rover Evoque и переходы с аллюра на аллюр"
Skoda Karoq - skoda karoq (2018) куда направлена стрела?
Тест драйв
18 июня 2021

Skoda Karoq
"Куда направлена стрела?"
Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 - сравнительный тест toyota rav4 2.5 ат8 awd и volkswagen tiguan 2.0 tsi 4motion dsg7 штатив и секундомер позволили понять суть
Сравнительный тест
14 июня 2021

Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4
"Штатив и секундомер позволили понять суть Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan"

Написано новостей:

2 8 5 0 7