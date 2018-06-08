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8 июн 2018

Рассекречен облик нового Suzuki Jimny

Рассекречен облик нового Suzuki Jimny

Suzuki Jimny — настоящая икона у джиперов. Маленький, с отличными внедорожными качествами, потому премьеры нового поколения внедорожника все ждут с нетерпением.

И вот в сети появились фотографии машины без всякого камуфляжа. В принципе, по многочисленным шпионским фотографиям и утекшей из самой компании информации большим секретом облик субкомпактного внедорожника ни для кого не был.

В новом поколении Suzuki Jimny стал еще более квадратным и у многих появились ассоциации с Mercedes-Benz G-класса. К тому же у нового «Джимника» круглые фары. Но радиаторная решетка придает передку внедорожника скорее мультяшный вид, нежели солидный.

Suzuki Jimny останется настоящим внедорожником: рамным, с возможностью блокировок дифференциалов и понижающей передачей. А еще у нового поколения полностью отсутствуют свесы: углы съезда и заезда ограничивают лишь пластиковые бамперы.

Технических деталей о Jimny нет. Даже о габаритных размерах можно лишь догадываться. Но в Японии эта модель относится к так называемым Kei car, а они по закону не могут быть длиннее 3,4 метров. Вероятнее всего внедорожник получит 1,2-литровый атмосферный двигатель и литровый турбированный. Но у себя на родине, чтобы вписаться в требования кей-каров, он будет доступен и с мотором объемом 660 куб. см.

Интерьер тоже останется максимально простым. Единственная неизбежность: появление экрана мультимедийной системы на центральной консоли. В остальном все как прежде: очень дешевые пластики и другие отделочные материал, а, соответственно, максимально спартанские условия для водителя и пассажиров.

Официальная премьера нового поколения Suzuki Jimny намечена на конец этого года, у себя на родине он поступит в продажу уже в начале следующего. Доберется эта машина и до нас, но вряд ли станет бестселлером марки: Jimny предыдущего поколения сейчас стоит у нас более одного миллиона рублей.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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