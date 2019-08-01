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1 авг 2019

Стартовали продажи нового Suzuki Jimny

Стартовали продажи нового Suzuki Jimny
Автор фото: фирма-производитель

Его ждали и он пришел. Новый Suzuki Jimny теперь официально «выехал» на наш рынок.  Автомобиль будет доступен с одним мотором, двумя коробками и тремя комплектациями

Фактически комплектаций всего две - стандартная GL и максимальная GLX. Если учитывать, что в базе можно делать выбор между механической и автоматической трансмиссией, то формально комплектаций становится три.  Надо отметить, что уже в базовом исполнении автомобиль «плотно» упакован: есть кондиционер, ABS и ESP, подогрев сидений,  мультимедийная система  с Bluetooth, электрические стеклоподъемники.  Автомобиль оснащен даже такими опциями как:  система помощи при спуске с горы, система помощи при подъеме и.т.д.

Максимальная комплектация, в свою очередь, не привнесет ничего ощутимого – кондиционер заменится на климат-контроль, мультимедийная система обзаведется экраном, появится электрообогрев боковых зеркал и омыватель фар. Кстати, подушек безопасности в любой комплектации всего две и это немного печально, так как европейские версии автомобиля оснащаются шестью подушками. В представительстве объяснили такую несправедливость существенно более высокой стоимостью автомобиля в подобном исполнении. В нагрузку ко всему вышеперечисленному прибавится несколько дизайнерских штрихов вроде литых дисков и светодиодных фар. К слову о дизайне,  облик  автомобиля существенно изменился:  внедорожник получил рубленые формы кузова, что положительно отразилось на общем силуэте, сделав его более серьезным.

Что касается конструктива и технических параметров, то Jimny сохранил  лонжеронную раму лестничного типа, зависимую подвеску, а также подключаемый полный привод с раздаточной коробкой.  Главное  новшество автомобиля - его двигатель.  Прошлый мотор 1.3 мощностью чуть больше 80 лошадиных сил уступил место новой силовой установке. Теперь под капотом расположился двигатель 1.5 с отдачей в 102 лошадиных силы, который сочетается с уже известными, однако, несколько модернизированными трансмиссиями - пятиступенчатой механикой и четырехступенчатым автоматом Asin.

При написании новости использовалась информация:
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