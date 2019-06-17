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17 июн 2019

Suzuki Jimny переделали в Mercedes-AMG G 63

Suzuki Jimny переделали в Mercedes-AMG G 63
Автор фото: фирма-производитель

Не воспользоваться сходством нового Jimny c легендарным «Геликом» было бы глупо, особенно для китайцев, которые, для максимального антуража, уже выпустили свой собственный «боди-кит»

Для начала стоит привести здесь состав переделок. Вместо штатных фар головного света установлены J.W. Speaker с диодными кольцами ходовых огней, вместо штатной решётки радиатора красуется точная копия мерседесовской Panamericana, на крыльях появились узнаваемые «поворотники», а к новому бамперу приделан «кенгурятник» точь-в-точь как на AMG. Даже выхлопные трубы теперь выступают из-под порогов.

В целом, если не обращать внимание на огромный логотип «S» вместо трёхлучевой звезды на решётке радиатора и чехле запасного колеса, то этот внедорожник издалека можно было бы спутать с G-классом. Однако, судя по фотографиям, качество изготовления и сборки тюнингового комплекта оставляет желать лучшего.

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