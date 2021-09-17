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17 сен 2021

Suzuki Jimny пережил модернизацию

Suzuki Jimny пережил модернизацию
Автор фото: фирма-производитель

Компания Suzuki представила слегка модернизированный внедорожник Jimny для японского рынка – автомобилю несколько подправили технические оснащение

Самый главный предмет модернизации – появление системы «старт-стоп», которая автоматически выключает мотор во время остановок ради улучшения топливной экономии и уменьшения количества вредных выбросов. Есть два важных нюанса. Первый -  данная система доступна лишь на автомобилях с автоматической коробкой передач. Второй -  система работает лишь в том случае, когда машина едет на заднем приводе.

Напомним, что на домашнем рынке Suzuki Jimny доступен не только со знакомым нам 102-сильным двигателем 1.5, но и 660-кубовым турбо-моторчиком на 64 лошадиные силы.  На российском же рынке японский внедорожник предлагается лишь с мотором 1.5, на глобальных рынках также доступен лишь этот двигатель.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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