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24 янв 2020

Suzuki Jimny повторяет путь УАЗа

Suzuki Jimny повторяет путь УАЗа
Автор фото: фирма-производитель

Помните, как UAZ оформил на классический Hunter новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), где автомобиль относится не к категории легковых автомобилей повышенной проходимости (M1G), а к классу малотоннажных грузовиков (N1G). Это сделано из-за ужесточившихся требований к легковым автомобилям. Теперь по этому пути пошел и Suzuki со своим Jimny

Конечно, нашего рынка это пока не касается, но ужесточение норм выбросов СО2 в Европе требует от автопроизводителей решительных действий на ниве электрификации своей модельной линейки, но Suzuki в этом смысл пока в числе отстающих. Чтобы вписаться в злополучные нормы, японская компания решила превратить популярный внедорожник Jimny в коммерческую модель.

Autocar сообщил, что компания начала рассылать уведомление продавцам из ЕС о том, чтобы те прекратили принимать заказы на Jimny до дальнейших распоряжений. Причина в том, что внедорожник ждёт переаттестация, после которой он вернётся в продажу как лёгкий коммерческий автомобиль категории N1.

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