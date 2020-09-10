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10 сен 2020

Suzuki Jimny превратили в грузовик для возвращения в Европу

Suzuki Jimny превратили в грузовик для возвращения в Европу
Автор фото: фирма-производитель

В Европе у коммерческого Suzuki Jimny отсутствует второй ряд сидений — вместо него у машины ровный пол

Компактный внедорожник Suzuki Jimny вернулся на европейский рынок. Однако теперь этот автомобиль в странах ЕС отнесли в разряд легкого коммерческого автомобиля (LCV). Как сообщает Autocar, японцы пошли на такой шаг из-за ужесточенные экологических норм. В свою очередь, вывод модели из пассажирской линейки поможет компании избежать штрафов и рассчитывать на ряд послаблений.

У коммерческого Suzuki Jimny отсутствует второй ряд сидений — вместо него у машины ровный пол. Багажный отсек отделен от двух передних кресел решетчатой перегородкой. После такой трансформации объем грузового отделения у машины вырос на 33 л и теперь составляет 863 литра. Технические характеристики модели остались без изменений.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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