Suzuki Jimny превратился в грузовичок

Внедорожник Suzuki Jimny получил грузовую модификацию. Пока новинка продается только в Новой Зеландии, однако, у компании есть план вывести модель и на другие рынки

У спецверсии Jimny появилась грузовая платформа, котораяопирается на полностью стандартное шасси с длиной колесной базы всего 2,25 м. Отсек изготовлен из некрашеного алюминия, имеет ровную поверхность, откидные борты с трех сторон, защитную раму с сеткой, которая ограждает заднее стекло кабины от груза. Под грузовой платформой - ниша для запасного колеса. На раме также смонтировано прицепное устройство. Легкосплавные колесные диски заменены стальными штампованными.

Грузовой пикап комплектуется 1,5-литровым бензиновым двигателем. Мощность агрегата составляет 100 лошадиных сил. Мотор работает совместно с 5-ступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода.