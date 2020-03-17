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17 мар 2020

Suzuki Jimny превратился в грузовичок

Suzuki Jimny превратился в грузовичок
Автор фото: фирма-производитель

Внедорожник Suzuki Jimny получил грузовую модификацию. Пока новинка продается только в Новой Зеландии, однако, у компании есть план вывести модель и на  другие рынки

У спецверсии Jimny появилась грузовая платформа,  котораяопирается на полностью стандартное шасси с длиной колесной базы всего 2,25 м. Отсек изготовлен из некрашеного алюминия, имеет ровную поверхность, откидные борты с трех сторон, защитную раму с сеткой, которая ограждает заднее стекло кабины от груза. Под грузовой платформой - ниша для запасного колеса. На раме также смонтировано прицепное устройство. Легкосплавные колесные диски заменены стальными штампованными.

Грузовой пикап комплектуется 1,5-литровым бензиновым двигателем. Мощность агрегата составляет 100 лошадиных сил. Мотор работает совместно с 5-ступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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