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20 янв 2020

Suzuki Jimny сделают пятидверным, но только в Индии

Suzuki Jimny сделают пятидверным, но только в Индии

Индийское совместное предприятие Maruti Suzuki планирует вывести на домашний рынок пятидверную версию Suzuki Jimny

Длина кузова увеличится с 3650 максимум до 3999 милли¬метров, так как в Индии для автомо-билей короче четырёх метров действуют налоговые льготы.

При удлинении Suzuki Jimny технически не изменится. Трёх¬дверный внедорожник имеет раму, два неразрезных моста, жёстко под¬ключаемый полный привод с понижайкой и 102-сильный бензиновый атмосферник 1.5, который сочета¬ется с пятиступен¬чатой «механикой» или четырёх-ступенчатым «автоматом».

Ожидается, что пятидверный Suzuki Jimny представят в 2022 или 2023 годах. Модель могут назвать Gypsy — под таким названием в Индии до 2019 года продавался Jimny/Samurai SJ40 образца 1982 года.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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