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1 апр 2020

Suzuki Jimny станет пятидверным

Suzuki Jimny станет пятидверным
Автор фото: фирма-производитель

Компания Suzuki может выпустить пятидверный Jimny, который будет производиться и продаваться в Индии, узнал Autocar India. Такая версия получит удлиненную колесную базу и две дополнительные двери, а также багажник большего объема

Предполагается, что  пятидверий вариант будет крупнее, комфортнее, но, вероятно, тяжелее своего трехдверного аналога, что скажется на динамике внедорожника. На индийском рынке новинку предложат с 1,5-литровым мотором мощностью 105 лошадиных сил и полным приводом. Цена составит около миллиона рупий.

Что же касается трехдверного исполнения, то его производство запустят на заводе Maruti Suzuki в Хансалпуре в июне 2020 года, однако все выпущенные автомобили будут предназначены на экспорт. Для внутреннего рынка планируется собирать исключительно пятидверный Jimny, который встанет на конвейер шестью месяцами позже. В Индии основными конкурентами этой модели станут бюджетные внедорожники Force Gurkha и Mahindra Thar.

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