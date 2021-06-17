Suzuki отзывает более пяти тысяч Jimny в России

Японский внедорожник, который славится своей надежностью, попал под официальную отзывную компанию, правда, причина, по которой это произошло, не связана с «железом»

Отзыв объявлен из-за проводки. Дело в том, что ее конструкция имеет слабое место - при многократном открывании двери, провода, которые расположены в ней, повреждаются, и некоторые электрические узлы начинают барахлить. Правда, есть и вторая причина отзыва – на этот раз она касается модуля «ЭРА-Глонасс». Сама проблема кроется в крыше - на ее внутренней панели скапливается конденсат, который попадает в блок системы экстренного оповещения, парализуя его работу.

Если же говорить о мерах по исправлению данных неполадок, то в случае с проводкой будут заменены все жгуты. Что касается блока «Глонасс», то его корпус будет дополнительно защищен от влаги. Все работы, традиционно, являются бесплатными для владельцев машин.