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17 июн 2021

Suzuki отзывает более пяти тысяч Jimny в России

Suzuki отзывает более пяти тысяч Jimny в России
Автор фото: фирма-производитель

Японский внедорожник, который славится своей надежностью, попал под официальную отзывную компанию, правда, причина, по которой это произошло, не связана с «железом»

Отзыв объявлен из-за  проводки. Дело в том, что ее конструкция имеет слабое место -  при многократном открывании двери, провода, которые расположены в ней, повреждаются, и некоторые электрические узлы начинают барахлить.  Правда, есть и вторая причина отзыва – на этот раз она касается модуля «ЭРА-Глонасс». Сама проблема кроется в крыше  - на ее внутренней панели скапливается конденсат, который попадает в блок системы экстренного оповещения, парализуя его работу.

Если же говорить о мерах  по исправлению данных неполадок, то  в случае с проводкой будут заменены все жгуты. Что касается блока «Глонасс», то его корпус будет дополнительно защищен от влаги. Все работы, традиционно, являются бесплатными для владельцев машин.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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