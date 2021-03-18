В Suzuki приступили к тестам длинного Jimny

Слухи о пятидверной модификации популярного внедорожника ходят уже достаточного давно, однако конкретика начала появляться лишь сейчас

В Австрии были замечены замаскированные прототипы данного автомобиля. Правда, пятидверными их нельзя назвать – зафиксированные на фото автомобили имеют удлиненную базу, однако, дверей всего три – как и на стандартном Jimny. Впрочем с большой долей вероятности мы видим «мулов» - так называют испытательные прототипы, на которых обкатываются те или иные технологии.

Впрочем, некоторые характеристики машины известны. Так длина автомобиля не будет превышать четырех метров? Причиной тому является главный рынок сбыта – Индия, где машины подобной длины облагаются льготной налоговой ставкой. По гамме силовых установок тоже не стоит ждать никаких чудес - она останется стандартной – полуторалитровый 105-сильный мотор и две трансмиссии – механика и автомат.