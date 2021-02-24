Глава Suzuki уходит в отставку

Осаму Судзуки в своем роде рекордсмен – более сорока лет управлять одним из крупных японских промышленных гигантов – этот срок внушает уважение.

Вообще господин Судзуки не происходит, скажем так, из клана. Его настоящая фамилия Мацуда, а Судзуки он стал после женитьбы на внучке основателя марки. Судьба сложилась так, что в семье Судзуки не было наследников по мужской линии, и его роль стал исполнять Мацуда, который, согласно традициям, взял фамилию супруги. В 1978 году он взошел на главный руководящий пост концерна, на котором и пробыл до 2000 года. Новое тысячелетие Осаму Судзуки встретил в качестве председателя правления фирмы.

Заслуг за Судзуки множество. Так, например, он был первым, кто распознал перспективы индийского рынка. Кроме того, указывается, что Осаму Судзуки делал и делает все возможное, чтобы компания сохраняла независимость.