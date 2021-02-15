Новый Suzuki Swift увидит свет через два года

Текущей генерации компактного японского автомобильчика уже более четырех лет, и пришла пора обновить модель.

Японские СМИ сообщают, что новинку придется подождать – до 2022-2023 года. Узнаваемый стиль, который восходит еще к третьему поколению хэтча, будет модернизирован, но особые персональные черты сохранит. Скорее всего, новинку просто освежат – поставят новую оптику, максимум, бампера и этим ограничатся.

В технической части откровений тоже ждать не стоит. Хотя точные сведения относятся лишь к мотору 1.2. Перспективы и шансы младшего литрового мотора и старшего 140-сильного мотора 1.4. не разглашаются. Также нет никаких данных о появлении электрических версий, хотя у Swift уже есть гибрид.