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17 май 2022

Представлен обновленный Suzuki Hustler

Представлен обновленный Suzuki Hustler
Автор фото: Фирма-производитель

Популярный японский кей-кар пережил очередной рестайлинг - автомобилю подретушировали внешность и усовершенствовали комплекс систем безопасности.

 
 
С последнего и начнем. Обновленный Hustler теперь оснащается адаптивным круиз контролем, причем система способна отслеживать скорость не только впереди идущего авто, а сразу нескольких ближайших машин по потоку. Также на японский микрокар установили контроль полосы с функцией автоматической коррекции курса.
 
 
Теперь несколько слов о внешности. Самое главное изменение здесь - появление светодиодной оптики (спереди и сзади) во всех комплектациях и версиях. Также палитра цветов кузова расширилась за счет двухцветной покраски.
 
 
Техническая начинка машины не изменилась. Suzuki Hustler оснащают бензиновыми моторами объемом 660 куб. см. В атмосферном варианте они развивают 49 л.с. мощности, в турбированном — 64 л.с. В трансмиссии используется бесступенчатый вариатор, привод — передний или полный.
 
 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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