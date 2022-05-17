Представлен обновленный Suzuki Hustler

Популярный японский кей-кар пережил очередной рестайлинг - автомобилю подретушировали внешность и усовершенствовали комплекс систем безопасности.

С последнего и начнем. Обновленный Hustler теперь оснащается адаптивным круиз контролем, причем система способна отслеживать скорость не только впереди идущего авто, а сразу нескольких ближайших машин по потоку. Также на японский микрокар установили контроль полосы с функцией автоматической коррекции курса.

Теперь несколько слов о внешности. Самое главное изменение здесь - появление светодиодной оптики (спереди и сзади) во всех комплектациях и версиях. Также палитра цветов кузова расширилась за счет двухцветной покраски.