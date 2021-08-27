Представлен Suzuki Wagon-R Smile

Японская марка представила новую модель Wagon R Smile. Она построена на платформе кей-кара Wagon R шестого поколения, однако отличается по внешности и функциональности

Кей-кары для Японии – это то же самое, что «Жигули» для России – национальное транспортное средство. Забавно, но они связаны одной общей линией – доступностью! Разница заключается только в подходах - если отечественные автомобили доступны в плане цены, то кей-кары являются чуть ли не единственным доступным транспортным средством для обычного японца, который не имеет гаража или собственного парковочного места (требование для владения обычным автомобилем)

Собственно, перейдем к самой машине. Внешность автомобиля тяготеет к ретро-стилистике: круглые фары, пухлые крылья - все это черты старых моделей из периода 60-80-х годов. Важное отличие от обычного Wagon R - сдвижные двери, которые обеспечивают хороший доступ в салон. Что касается технических аспектов, то новинка оснащается 49-сильным моторчиком скромного объема в 0.6 литра.