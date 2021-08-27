Автомобильный портал Motorpage
27 авг 2021

Представлен Suzuki Wagon-R Smile

Представлен Suzuki Wagon-R Smile
Автор фото: фирма-производитель

Японская марка представила новую модель Wagon R Smile. Она построена на платформе кей-кара Wagon R шестого поколения, однако отличается по внешности и функциональности

Кей-кары для Японии – это то же самое, что «Жигули» для России – национальное транспортное средство.  Забавно, но они связаны одной общей линией – доступностью! Разница заключается только в подходах - если отечественные автомобили доступны в плане цены, то кей-кары являются чуть ли не единственным доступным транспортным средством для обычного японца, который не имеет гаража или собственного парковочного места (требование для владения обычным автомобилем)

Собственно, перейдем к самой машине.  Внешность автомобиля тяготеет к ретро-стилистике: круглые фары, пухлые крылья - все это черты старых моделей из периода 60-80-х годов.  Важное отличие от обычного Wagon R - сдвижные двери, которые обеспечивают хороший доступ в салон. Что касается технических аспектов, то новинка оснащается 49-сильным моторчиком скромного объема в 0.6 литра. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Когда Suzuki начнет производить электрокары

21 июля 2021

Старейший автомобильный топ-менеджер вышел в отставку

28 июня 2021
Suzuki Jimny Lite

Представлен упрощенный Suzuki Jimny

24 июня 2021
Suzuki Jimny (2019)

Suzuki отзывает более пяти тысяч Jimny в России

17 июня 2021

Suzuki Jimny превратили в Geländewagen

16 июня 2021

Новые подробности о пятидверном Jimny

17 мая 2021

 Новости Suzuki

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Tiguan - volkswagen tiguan r (2021) для дороги без конца Тест драйв
27 августа 2021

Volkswagen Tiguan
"Для дороги без конца"
Lexus ES - lexus es (2019) останется классикой
Тест драйв
25 августа 2021

Lexus ES
"Останется классикой"
Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport (2020) ни капли за шиворот!
Тест драйв
23 августа 2021

Mitsubishi Pajero Sport
"Ни капли за шиворот!"
Hyundai Elantra, Skoda Octavia - сравнительный тест hyundai elantra и skoda octavia
Сравнительный тест
18 августа 2021

Hyundai Elantra, Skoda Octavia
"Как Hyundai Elantra резала тонкими ломтиками бывшего конкурента Skoda Octavia"

Написано новостей:

2 8 9 5 5