Стала известна дата презентации пятидверного Suzuki Jimny

Suzuki Motor проведет мировую премьеру пятидверной версии рамного внедорожника Jimny в начале декабря на международном автосалоне Auto Expo 2022 в Индии. Cерийное же производство модели будет запущено в январе следующего года

Сейчас же автомобиль проходит испытания причем в критических условиях, например, в высокогорье и на местности со сложным рельефом. Любопытный факт, помимо пятидверного внедорожника Suzuki представит и Jimny с турбированным двигателем. Напомним, что сейчас под капотом Jimny стоит безальтернативный 1.5-литровый атмосферный мотор, который развивает 105 лошадиных сил.

К слову, на установку турбо-мотора Suzuki идет из-за желания продолжать продавать машину в Европе, так как "атмосферник" не соответствует ужесточившимся нормам по вредным выбросам.