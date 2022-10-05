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5 окт 2022

Стала известна дата презентации пятидверного Suzuki Jimny

Стала известна дата презентации пятидверного Suzuki Jimny

Suzuki Motor проведет мировую премьеру пятидверной версии рамного внедорожника Jimny в начале декабря на международном автосалоне Auto Expo 2022 в Индии. Cерийное же производство модели будет запущено в январе следующего года

Сейчас же автомобиль проходит испытания причем в критических условиях, например, в высокогорье и на местности со сложным рельефом.  Любопытный факт, помимо пятидверного  внедорожника Suzuki представит и Jimny с турбированным двигателем. Напомним, что сейчас под капотом Jimny стоит безальтернативный  1.5-литровый атмосферный мотор, который развивает 105 лошадиных сил.

К слову, на установку турбо-мотора Suzuki идет из-за желания продолжать продавать машину в Европе, так как "атмосферник" не соответствует ужесточившимся нормам по вредным выбросам.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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