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25 фев 2022

Suzuki обновила хэтчбек Baleno

Suzuki обновила хэтчбек Baleno
Автор фото: фирма-производитель

Если смотреть глобально, то модельный ряд марки Suzuki довольно обширен и помимо кроссоверов он может предложить интересные седаны и хэтчбеки. О последних сегодня и поговорим

Буквально на днях японский концерн представил обновленную модель Baleno. Этот компактный хэтчбек (длина всего 3.9 метра) сыскал большую популярность в странах Африки и Южной Америки. Впрочем, главным рынком для него была и остается Индия, где налажено  производство Baleno.

Любопытно, но производитель представляет  модернизацию модели в качестве полноценной смены поколения, хотя у Baleno не изменилась ни платформа, ни двигатель  - 90-сильный атмосферник объемом немногим больше одного литра (1.2). С другой стороны вариатор уступил место роботизированной КПП. Плюсом ко всему у нового Baleno изменилась оптика и практически все кузовные панели. В переработанном салоне появились, например, новые рулевое колесо и сиденья, а также передняя панель с экраном медиасистемы, который может иметь диагональ от 7 до 9 дюймов.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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