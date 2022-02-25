Suzuki обновила хэтчбек Baleno

Если смотреть глобально, то модельный ряд марки Suzuki довольно обширен и помимо кроссоверов он может предложить интересные седаны и хэтчбеки. О последних сегодня и поговорим

Буквально на днях японский концерн представил обновленную модель Baleno. Этот компактный хэтчбек (длина всего 3.9 метра) сыскал большую популярность в странах Африки и Южной Америки. Впрочем, главным рынком для него была и остается Индия, где налажено производство Baleno.

Любопытно, но производитель представляет модернизацию модели в качестве полноценной смены поколения, хотя у Baleno не изменилась ни платформа, ни двигатель - 90-сильный атмосферник объемом немногим больше одного литра (1.2). С другой стороны вариатор уступил место роботизированной КПП. Плюсом ко всему у нового Baleno изменилась оптика и практически все кузовные панели. В переработанном салоне появились, например, новые рулевое колесо и сиденья, а также передняя панель с экраном медиасистемы, который может иметь диагональ от 7 до 9 дюймов.