Suzuki построит новый завод невзирая на вирусы

В непростое для всего мира время многие производители остановили автомобильные заводы. Между тем Suzuki собирается строить новую фабрику. Она будет расположена в Мьянме

Согласно планам японской марки, предприятие начнет работать в сентябре 2021-го. Годовой объем производства оценивается в 40 000 автомобилей. Завод будет работать по полному циклу сборки (Сomplete knock-down, CKD). Объем инвестиций в новое предприятие оценивается в $109 млн.

У Suzuki уже есть производственные линии в Мьянме, но они работают по принципу мелкоузловой сборки (Semi knocked-down, SKD). На них выпускаются четыре модели: Carry, Ciaz, Ertiga и Swift.

В 2019 году Suzuki выпустила в Мьянме 13 300 машин, рост в сравнении с 2018-м составил 125%. Японская марка занимает 60,3% местного рынка новых автомобилей, поэтому де-факто она является монополистом.